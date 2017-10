Eleitores têm até maio para cadastro biométrico no Cartório Eleitoral

Os eleitores de Caraguatatuba devem fazer a identificação biométrica até a primeira semana de maio de 2018, das 12 horas às 17h45, no Cartório Eleitoral, no bairro do Sumaré. A identificação biométrica envolve a coleta das impressões digitais dos dez dedos, fotografia e assinatura digitalizada de cada pessoa, além da atualização dos dados constantes no cadastro.

Os moradores podem comparecer ao cartório de segunda a sexta-feira, munidos do documento de identidade original, título de eleitor (se tiver) e um comprovante de residência (emitido, no máximo, há 3 meses).

De acordo como o juiz da 206ª Zona Eleitoral (Caraguatatuba) Gilberto Alaby Soubihe Filho, menos de 20% dos habitantes do município compareceram para a regularização. Disse ele: “Isso pode ocasionar risco eminente de cancelamento de milhares de títulos de eleitor na cidade. No encerramento do prazo, não será possível o atendimento de tamanha parcela da população.”

Com o título eleitoral cancelado, o eleitor fica impedido de obter passaporte, inscrever-se em concurso público, assumir cargo ou função pública, renovar matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino, obter empréstimos em caixas econômicas federais e estaduais e até mesmo receber salário (em caso de servidor público), entre outros impedimentos.

Atualmente, Caraguatatuba possui 86.001 eleitores (0,264% do eleitorado brasileiro). O Cartório Eleitoral fica na avenida Brasil, 775, Sumaré. Mais informações pelo telefone (12) 38821398.

Caraguatatuba

Foto: Luís Gava/PMC