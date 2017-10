Emílio Ribas ganha prêmio Amigo do Meio Ambiente

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas II, do Guarujá, acaba de ganhar o prêmio Amigo do Meio Ambiente 2017, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em sua 10ª edição. O título é concedido anualmente às 15 melhores práticas sustentáveis desenvolvidas em serviços de saúde, públicos ou privados, de todo o país.

A entrega dos prêmios será realizada na solenidade de abertura da III Conferência Latino-Americana de Hospitais Verdes e Saudáveis, marcada para a próxima segunda-feira (9 de outubro), às 14h, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Este ano, foram inscritos 116 projetos de dez estados, de acordo com a organização do evento.

O Emílio Ribas II, que inscreveu o projeto Iluminação Consciente, idealizado pelo diretor-geral da unidade, Reginaldo Reple Sobrinho, conquistou a premiação por substituir 100% das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, que não trazem em sua composição metais lesivos ao meio ambiente como chumbo e mercúrio e muito mais econômicas. As lâmpadas de LED são fabricadas com material desenvolvido a partir da palha do milho, portanto, naturalmente biodegradáveis, e também resistentes à queda. A parte técnica do projeto foi acompanhada pelo coordenador de manutenção Marcos Lopes de Campos.

A coordenadora de hotelaria e presidente da Comissão de Gerenciamento de Resíduos da unidade, Geovana Reple, falou sobre o prêmio: “Ficamos muito felizes. Tivemos importante respaldo da nossa diretoria, que incentivou a ideia e entendeu que poderíamos tanto obter retorno do investimento inicial, quanto estimular a preservação do meio ambiente. Além disso, o uso dessa tecnologia oferece versatilidade, economia e longa durabilidade, já que a necessidade de troca é, em média, após 50 mil horas de uso”.

Guarujá

Da redação

Foto: Divulgação