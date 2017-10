Família é amarrada durante roubo a residência em Bertioga

Lincon Mascarenhas da Silva, 18 foi preso por assaltar uma casa no bairro Chácaras; ele agiu com outro comparsa e um menor, também detido

Dois jovens, um deles menor de idade, foram detidos na madrugada desta terça-feira, 17, por roubo a residência. Os bandidos e mais um comparsa abordaram um homem em frente a sua casa no bairro Chácaras e amarraram os três integrantes da família presente. Após uma hora e meia, levaram produtos eletrônicos, roupas, dinheiro e fugiram no veículo da família.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram amarradas com cadarços enquanto os criminosos roubavam um televisor, um notebook, um microondas, roupas, três pares de tênis, dois relógios, um GPS, um celular, R$ 2.000 em espécie; além do veículo. Assim que fugiram, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia.

A Polícia Militar abordou dois meliantes no veículo horas depois no bairro Pae Cara, em Guarujá. Lincon Mascarenhas da Silva, 18, e um menor de idade confessaram sua participação no roubo de imediato, mas mantiveram-se calados durante depoimento na Delegacia de Polícia de Guarujá.

Os objetos foram apreendidos e entregues aos donos, assim como o veículo foi recuperado. Lincon foi detido em flagrante delito e indiciado pelos crimes de roubo e corrupção de menores; já o adolescente, de 17 anos, foi apreendido por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.

Foto: Arquivo pessoal