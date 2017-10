Grupo premiado em todo o Brasil sobe ao palco do Teatro Procópio Ferreira, nesta quinta-feira, 5. No sábado, a apresentação será na Praça dos Expedicionários , a partir das 16h15

A premiadíssima Fanfarra Celda Melo (Facmol), da cidade de Pereira Barreto, se apresenta no Teatro Procópio Ferreira (Avenida Dom Pedro I, 350 – Enseada), nesta quinta-feira, 5, a partir das 20 horas. A entrada é uma lata (ou pacote) de achocolatado em pó, cuja arrecadação será destinada às campanhas do Fundo Social de Solidariedade do Município.

A Facmol faz uma segunda apresentação na cidade no sábado, 7, a partir das 16h15, na Praça dos Expedicionários (avenida Marechal Deodoro da Fonseca – altura do número 591), em Pitangueiras.

Oriunda de uma ação cultural promovida em 1992, a Fanfarra Celda Melo (Facmol) é uma Orquestra de Sopros e Percussão, fundada de forma oficial em 2010. O grupo realiza suas atividades com 85 integrantes, tendo uma faixa etária diversificada, desde os 13 até os 45 anos, e tem como líder o maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos, um dos idealizadores da iniciativa.

Com um diálogo entre o erudito e o popular, o grupo de Pereira Barreto busca envolver o público em suas apresentações, seja em espaços externos ou internos. Além disso, a fanfarra não se destaca apenas por sua versatilidade de se adequar aos espaços e formatos, mas sim por ter em seu currículo um grande histórico de premiações.

Desde o início de suas atividades, foram mais de 170 prêmios em festivais dentro do Brasil, tendo assegurado ao menos 80 vezes a primeira colocação nesses concursos, mostrando que a Facmol é referência para diversos grupos espalhados pelo país.

Resgate no município

O secretário de Cultura de Guarujá, Paulo Roberto Fiorotto, anunciou que a iniciativa faz parte de um projeto da administração municipal que visa resgatar a retomada das fanfarras na cidade. Ele garantiu, ainda, que a vinda Facmol não gerou nenhum custo aos cofres municipais. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Defesa e Convivência Social (Sedecon).

Foto: Divulgação/PMG