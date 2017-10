Festival da Cultura Japonesa de Santos será realizado em novembro

O Bunkasai terá programação variada, repleta de shows musicais e oficinas.

Música, arte, dança e gastronomia reunidos em um só lugar. O Bunkasai – Festival da Cultura Japonesa – já tem data e local para acontecer: dia 5 de novembro, das 11 às 17 horas, na Associação Japonesa de Santos. A 8ª edição conta com uma programação variada, repleta de shows musicais e oficinas. Os visitantes ainda poderão experimentar quimonos.

Organizado pela Associação, o evento recebe os cantores Takeshi Nishimura e Ricardo Nakase, e também o grupo KiendaikoTaiki, de São Bernardo, que toca tambores tradicionais japoneses. Durante o Bunkasai, também será possível acompanhar a odori, dança típica do Japão; artes marciais; ikebana, arte da composição floral; exposição de material cedido pelo Consulado do Japão; oficinas de origami, mangá, jogos; demonstração de shodô, a arte da caligrafia japonesa; e exposição de trabalhos da Escola Japonesa de Santos.

A gastronomia é uma atração à parte no festival. Além do yakisoba, tempurá e makisushi, será possível apreciar doces como o manju com recheio de feijão azuki e o moti, feito com arroz especial triturado e cozido no vapor. Segundo a comissão organizadora, “tudo é preparado com muito carinho e dedicação pelas senhoras do Departamento Feminino da Associação Japonesa”.

A Associação Japonesa de Santos, localizada na rua Paraná, 129, no bairro Vila Mathias, é uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha a promoção e difusão da cultura japonesa por meio de atividades culturais, entre elas, aulas de japonês, shodô, origami e ikebana.

Foto: Isabela Carrari