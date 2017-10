Festival de fotografia do Valongo já começou

Até o domingo, 8, evento reunirá mais cerca de 80 atividades, entre oficinas, exposições, debates e visitas guiadas

Os amantes da fotografia e produções áudio visuais têm até domingo, 8, para visitar o Valongo Festival Internacional da Imagem, que teve início nesta quarta-feira, 4, em Santos. A abertura oficial do festival aconteceu no Teatro Guarany, situado na Praça dos Andradas. Este ano, o evento terá como foco a discussão em torno da temática, em debates sobre linguagem, prática documental e artística para a construção da imagem de um País e o planejamento de seus novos rumos.

No primeiro dia, as exposições instaladas na Casa da Frontaria Azulejada, Arcos do Valongo, e Ruínas do Valongo chamaram a atenção do público pela técnica refinada. No Museu Pelé, ocorreu a abertura da oficina ‘Que país é esse?’, onde instrutores do Instituto Querô ensinaram técnicas de como se fazer um documentário utilizando a câmera do celular. Na sexta, 5, serão realizadas as gravações, e por fim, no domingo, às 18 horas, serão exibidos os documentários finalizados, na Cadeia Velha, também na Praça dos Andradas.

Nesta quinta, a programação conta com o show da rapper Preta Rara, às 21 horas, e a Festa do Reggae Maranhense, às 22, ambas no Arcos do Valongo, na rua Comendador Neto, 3. Até o domingo, o Festival reunirá cerca de 80 atividades, entre exposições, debates, oficinas, visitas guiadas, performances e festas – grande parte delas gratuitas – em dez locais do Centro Histórico. O evento é uma realização do Estúdio Madalena, de São Paulo, com apoio da Secretaria de Turismo de Santos (Setur). A programação completa está disponível no site.

Foto: Marcelo Martins