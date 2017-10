Festival Estudantil de Surf de Ubatuba começa nesta segunda-feira

A competição será realizada em etapas regionais disputadas em três categorias masculinas e três femininas

Cerca de 300 alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Ubatuba participarão do Festival Estudantil de Surf. Conhecido como jogos escolares do surf, será disputado na Praia do Sapê, em etapas regionais.

Na segunda-feira, 23, será realizada a prova da Regional Sul. Na terça, será a vez da Regional Norte/Oeste. Na quarta, entram na água os estudantes da Regional Centro. A final está marcada para a quinta-feira, 26.

A cada dia, devem ir ao mar 90 surfistas das categorias sub 8, sub 12 e sub 16 masculino e sub 8, sub 12 e sub 18 feminino. Os vencedores serão premiados com troféus e medalhas.

O festival é promovido pela secretaria municipal de Esportes e Lazer em parceria com a Associação Ubatuba de Surf, com apoio da secretaria municipal de Educação.

foto: Divulgação/PMI