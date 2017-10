Foragido detido em ronda no Jardim Vicente de Carvalho

Moisés Vieira dos Santos, 29, é procurado por tráfico de drogas

Um homem de 29 anos foi detido na noite de quinta-feira, 19, por policiais militares. Moisés Vieira dos Santos estava no bairro Jardim Vicente de Carvalho em atitude suspeita, segundo o boletim de ocorrência. Durante pesquisas via Copom, os soldados Andyson e Moura descobriram uma mandado de prisão em nome do suspeito.

Moisés foi preso por tráfico de entorpecentes, mas fugiu durante uma saidinha. Ele foi novamente preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar