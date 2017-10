Futebol tem dia de emoções no Sesc Bertioga

A festa de premiação do Campeonato Bertioguense de Futebol será realizada na noite de segunda-feira e terá roda de conversa com ex-jogadores do Santos

Termina hoje o Campeonato Bertioguense de Futebol desta temporada, com jogos abertos ao público, a partir das 9 horas, no campo do Sesc, nas cinco categorias que compõem a Liga Bertioga de Futebol. Ao fim de cada partida, os jogadores receberão medalhas.

A festa de premiação ocorrerá na noite de segunda-feira, 23, também no Sesc. Os times campeões e vice-campeões receberão troféus e medalhas. Também haverá premiação em dinheiro. E os melhores artilheiros e goleiros de cada categoria serão homenageados com troféus.

A cerimônia de premiação terá antes uma roda de conversa com Dorval, Mengálvio, Coutinho e Pepe, jogadores que, com Pelé, formaram o chamado ataque dos sonhos do Santos, responsável por 2.092 gols da história do time da Baixada Santista.

Na avaliação de Manoel Fernandes de Jesus, conhecido como Laranjinha, presidente da Liga Bertioga de Futebol, este é um é um fim de temporada especial, com o retorno do futebol bertioguense ao campo oficial do Sesc, onde foram disputados dois jogos da semifinal, há duas semanas, após um hiato de mais de 30 anos: “Desde o início dos anos 1980 não tínhamos um jogo oficial nesse gramado tradicional e glorioso. É uma conquista muito importante para o futebol bertioguense”.

A final deste domingo começa com o jogo da categoria Veterano 50, entre o Indaiá e São Rafael, a partir das 9 horas. Às 10h30, o Indaiá e o Independente se enfrentam na categoria Veterano 40. Às 12 horas, Indaiá e Grêmio brigam pelo título na categoria Veterano 35. A partida da categoria 2º Quadro, a Aspirante, composta por jovens, entre Rio da Praia e Guaratuba começará às 13h30. E o Independente e o União disputarão o título da categoria 2º Quadro, a Principal, a partir das 15h30.

A Liga Bertioga de Futebol é formada por 64 quadros, que são os times, de 21 clubes de vários bairros da cidade, incluindo os da Prainha Branca, de Caruara e de Boraceia 2, que pertencem, respectivamente, a Guarujá, Santos e São Sebastião, mas cuja população tem grande ligação com Bertioga, em função da localização desses núcleos urbanos na fronteira com o município. O campeonato de 2017 foi disputado por 62 quadros de 20 clubes, já que, desta vez, os times de Caruara não participaram.

Estela Craveiro

foto: Diego Bachiéga/PMB