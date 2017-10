Golfinho é solto pela segunda vez em Ubatuba

Animal encalhou na Praia do Perequê-Açu três horas após ter sido solto em tentativa anterior

Um golfinho da espécie Steno bredanensis, conhecido como Golfinho-de-dentes-rugosos, foi solto por técnicos do Instituto Argonauta, na Praia do Perequê-Açu, na segunda-feira, 23. Essa foi a segunda tentativa da organização de reintroduzir o animal em habitat natural. Na primeira tentativa, o golfinho encalhou depois de três horas.

A operação realizada na segunda-feira, envolveu a população, dezenas de membros da equipe e quatro profissionais (oceanógrafos e biólogos), que acompanharam o animal por cerca de 40 minutos, realizando desta forma o monitoramento embarcado para garantir que o Golfinho chegasse ao mar aberto.O animal foi recolhido há 15 dias e passou por reabilitação durante o período.

Em outra ocasião, o Instituto Argonauta realizou uma reintrodução com o mesmo animal e, após cerca de uma hora do monitoramento embarcado, a equipe perdeu o animal de vista e assim constatou que a operação havia sido concluída de forma bem-sucedida. No entanto, cerca de três horas depois que a equipe deixou o local, foi acionada pela comunidade avisando de um encalhe de Golfinho na Praia do Perequê-Açu.

O oceanógrafo e presidente do Instituto Argonauta, Hugo Gallo Neto, afirmou que a equipe chegou ao local (canto direito do Perequê) e constatou que se tratava do mesmo indivíduo. “A decisão de fazer uma nova soltura a partir de um barco, distante da costa, foi nossa opção, uma vez que diminuiriam as chances de novo encalhe”, esclareceu..

A nova soltura ocorreu após uma hora de navegação, na Ilha Vitória, onde o animal pôde ser solto. “Como as imagens demonstram, o Golfinho estava com a natação normal e a equipe permaneceu no local por mais de meia hora monitorando, até ele sumir de vista”.

Imagens: Divulgação/Instituto Argonauta