Ilhabela traz atrações culturais em celebração à Nossa Senhora Aparecida

César Menotti & Fabiano e Mumuzinho animam a Praça de Eventos e Lazer do Galera

A programação de Ilhabela em homenagem à santa considerada a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, está repleta de atrações diversas. A Praça de Eventos e Lazer do Galera, localizada no bairro da Água Branca, será palco de shows e da tradicional quermesse. Na quinta-feira, 12, os sertanejos César Menotti & Fabiano e Paulinha Herus fazem a abertura.

Já na sexta-feira, 13, será a vez do padre Juarez de Castro animar os fiéis. No sábado, 14, sobe ao palco o padre Fernando Francisco, seguido pela Banda 8 Segundos. Finalizando as apresentações musicais, Mais Simpatia e Mumuzinho cantam no domingo. Todos os shows terão início às 20 horas.

Já a programação religiosa será realizada na paróquia, localizada na rua Antônio Carlos Aires da Fé, nº 38, na Barra Velha. Este ano, a Festa de Nossa Senhora Aparecida terá comemoração em homenagem ao ano jubilar, e sua celebração litúrgica será realizada no dia 12, feriado nacional desde 1980.

Programação completa:

10/10 – Terça-feira

18h – Santo Terço

19h30 – Santa Missa Senhora Aparecida: Das águas ao acolhimento no amor!, com padre Mateus Almeida – Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda e Bonsucesso – Ilhabela.

11/10 – Quarta-feira

18h – Santo Terço

19h30 – Santa Missa Senhora Aparecida: Das águas aos 300 anos de bênçãos do céu!, com padre Carlos Alberto (Beto) – Paróquia Santo Antônio – Caraguatatuba.

12/10 – Quinta-feira (Solenidade de Nossa Senhora Aparecida)

8h – Carreata pelas ruas da cidade

10h – Santa Missa Solenidade da Senhora Aparecida: Das redes ao coração dos humildes!, com Dom José Carlos Chacorowski – Bispo diocesano.

20h – Show com Paulinha Herus

21h – Show com César Menotti & Fabiano.

13/10 – Sexta-feira

21h – Show com padre Juarez de Castro.

14/10 – Sábado

20h – Show com padre Fernando Francisco

21h – Show com a banda 8 Segundos.

15/10 – Domingo

20h – Show com Mais Simpatia

21h – Show com Mumuzinho.

Foto: Divulgação