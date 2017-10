Inauguração do novo prédio do Detran é adiada em Ilhabela

Cerimônia aconteceria na terça-feira, 10, mas foi adiada a pedido do governo do estado

A prefeitura de Ilhabela adiou a inauguração da nova sede do Detran.SP, que aconteceria na tarde de terça, 10, devido a solicitações feitas pelo governo do estado. Nova data e horário ainda serão definidos. A nova estrutura oferecerá melhor mobilidade para execução do trabalho do departamento, que contará com sala apropriada para os exames teóricos (destinados aos futuros motoristas), além de área para inspeção veicular.

O prefeito de Ilhabela Márcio Tenório ressaltou que a nova sede será um espaço importante para a população. “O novo endereço trará maior comodidade e agilidade para os funcionários, motoristas e futuros condutores, que necessitam dos serviços do Detran. O adiamento da inauguração foi uma solicitação do governo estadual que deve, em poucos dias, dar um parecer sobre a nova data”.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) faz parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), e é responsável, no estado, pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e por normatização própria. São competências do Detran.SP promover a educação para o trânsito, planejar, coordenar, executar e controlar ações relacionadas à habilitação de condutores, documentação e serviços para veículos. Além disso, o órgão produz estatísticas de trânsito e gerencia a autuação e a arrecadação de multas.

A nova sede do Detran.SP fica na rua Benedito dos Anjos Sampaio, na Barra Velha.

Foto: Divulgação/PMI