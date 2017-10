Instituto Verdescola abre Virada Sustentável

Evento nacional acontece pela primeira vez em São Sebastião e Ilhabela. Até domingo, moradores das duas cidades contarão com diversas atividades gratuitas

A primeira edição da Virada Sustentável, no litoral norte de São Paulo, teve início na sexta-feira, 6, na sede do Instituto Verdescola, na Barra do Sahy, em São Sebastião. O evento é realizado em parceria entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela, com apoio das prefeituras locais e sociedade civil. Até domingo, os moradores das duas cidades contarão com diversas atividades gratuitas.

A Virada Sustentável é um evento iniciado em São Paulo no ano de 2011, e difundido para outras quatro cidades do Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Manaus. O objetivo da Virada é trazer visões positivas e inspiradoras sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população. Segundo uma das organizadoras, Tatiana Araújo, a proposta é virar a cidade. “São pessoas da sociedade civil que se juntaram com a mesma motivação e engajamento. A abertura no Verdescola exemplifica toda a proposta de transformar a cidade, para ter uma cidade mais justa, igualitária e sustentável para todos”.

A abertura do evento contou com apresentações dos alunos do Instituto Verdescola, do diretor Antonio Pajoli, e um bate-papo com a revelação internacional do surfe, o sebastianense Samuel Pupo, que disse: “Hoje, eu estou seguindo meu sonho, ano passado fui muito bem no circuito mundial e quero passar uma mensagem aos jovens para que pratiquem esporte e não desistam dos seus sonhos”.

No Instituto, os participantes plantaram uma árvore e seguiram em caminhada rumo à APA Baleia Sahy, uma área de proteção ambiental de 3.922.742,27m², aprovada pela Lei Municipal 2.257/2013. A presidente do Instituto Conservação Costeira, Fernanda Carbonelli, relembrou os anos de luta para a criação da APA. “Nós começamos o movimento em 2011. Nosso técnico André Mota fez todos os estudos, demonstrando a importância ambiental dessa área e até para preservação da comunidade local”.

A APA faz conexão entre duas unidades de conservação de São Sebastião: APA Marinha Litoral Norte e Parque Estadual Serra do Mar. Hoje, a área é utilizada como sala de aula a céu aberto para o Instituto. Os alunos de meio ambiente, que costumam estudar e fazer mutirões de limpeza no local, aproveitaram o passeio para recolher amostras do rio Sahy. “Vamos analisar essa água e comparar com a água que recolhemos anteriormente em outras ocasiões”, disse o aluno Marcos Santana Fialho, de 12 anos.

A programação da Virada Sustentável segue até domingo, com atividades na praia do Perequê e Circo Burlesco, em Ilhabela; e, em São Sebastião, na rua da Praia, na Etec-Fatec e na Escola Josepha Anna Neves. Confira a programação completa no site: https://www.viradasustentavel.org.br/.

