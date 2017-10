Jogos Estudantis voltam a Bertioga

Alunos das redes pública e particular protagonizarão 1.500 disputas até 20 de novembro

Com cerimônia de abertura às 8h30, no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves, começará, no dia 17, a 15ª edição dos Jogos Estudantis de Bertioga, que reunirá 3.500 alunos de 27 escolas municipais e estaduais e de cinco colégios particulares, em 11 modalidades. Cerca de 1.500 disputas serão realizadas até 20 de novembro, a maioria no Ginásio Municipal, localizado na rua Henrique Montez, s/nº, e na praia da Enseada, ambos no Centro.

Coordenada pela Diretoria de Esportes, a competição não era realizada em Bertioga há dois anos. Segundo o prefeito Caio Matheus, “estamos resgatando os Jogos Estudantis porque incentivar o esporte é também investir em saúde, qualidade de vida e oportunidade para os nossos jovens”.

Nesta edição dos Jogos Estudantis, o futsal, feminino e masculino, será disputado em categorias do sub 8 ao sub 14. Também haverá vôlei adaptado, para atletas com necessidades especiais, beach soccer, queimada, atletismo, dama, xadrez, tênis de mesa, handebol e judô.

Foto: Renata de Brito / PMB