Jovem  presa com drogas em transporte público

De acordo com a indiciada, as substâncias seriam entregues no bairro de Boiçucanga, em São Sebastião.

A jovem Mayara Ugino Nicolau, de 21 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira, 23, durante uma operação de rotina da Polícia Militar na rodovia Rio-Santos. Ela carregava a 2kg de maconha, distribuídas em três tijolos; 50 trouxinhas de crack; e 30 maços de cigarros, acondicionados em uma mochila.

A abordagem aconteceu por volta das 14 horas, quando as autoridades solicitaram a parada do coletivo, que seguia sentido Bertioga/São Sebastião. Ela estava com uma mochila no colo, e em revista, os policiais localizaram as substâncias. Ao ser questionada, ela informou que receberia a quantia de R$ 300 para levar a mercadoria até bairro de Boiçucanga, em São Sebastião, mas não soube dizer a quem entregaria.

Mayara foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Bertioga, e, posteriormente, transferida para o 2º DP de São Vicente, no qual ficará à disposição da Justiça. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela não possui passagens anteriores.

Foto: Divulgação/ Polícia Militar