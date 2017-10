Juquehy recebe espetáculo Blues, Rock e Poesia

Apresentação especial da banda bertioguense Mr Jaw, com o ator Robson Alexandre será no Sal´s Espeto & Bar, em Juquehy, na sexta-feira, 13

A Banda de blues rock bertioguense Mr Jaw e o ator Robson Alexandre apresentam o espetáculo Blues, Rock e , no Sal´s Espeto & Bar, localizado na praia de Juquehy em São Sebastião, na sexta-feira, 13, a partir das 22 horas.

A programação inicia às com uma intervenção poética do ator Robson Alexandre, que interpretará poemas de Manoel de Barros e outros poetas clássicos e contemporâneos. Na sequência, o power trio Mr Jaw apresenta suas composições próprias e versões em português de clássicos do blues, costuradas com letras bem humoradas, passeando por todos os sabores do rock, blues, rockabilly, soul, rhythm and blues e uma pequena dose de rock pauleira.

O espetáculo tem duas horas de duração e os ingressos custam R$ 10,00. O Sal´s Espeto & Bar fica na rua Claudio Izidoro do Espírito Santo, 395, próximo ao portal de entrada do bairro de Juquehy, na costa sul São Sebastião (São Paulo).

Foto: Renata de Brito