Leonardo da Vinci continua em Ilhabela

A exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci foi prorrogada e está aberta ao público todos os dias, no Museu de Arte Waldemar Belisário, na Vila

Programa bacana para quem está em Ilhabela é visitar a exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci, no Centro Cultural da Vila, que fica no Museu de Arte Waldemar Belisário. Faz parte da I Mostra Internacional de Arte para o Turismo, promovida pelas secretarias municipais de Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Interessante para quem não se encontra na ilha, as 35 invenções do gênio renascentista lá expostas podem ser apreciadas por tempo indeterminado. Inicialmente, a mostra, aberta em julho, terminaria em setembro. Mas agora não há prazo previsto de encerramento.

A exposição reúne réplicas de criações de da Vinci, nascido em 1452 e morto em 1519, nas áreas de aviação, automação, armas militares, engenharia e mecânica. Foram feitas com materiais como madeira, bronze, algodão e corda, e com ferramentas da época em que ele as inventou.

A exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci começou em Florença, na Itália. Foi vista por mais 50 milhões de pessoas na Europa, na América, na Oceania e na Ásia. No Brasil, já foi visitada por mais de 1,2 milhão de pessoas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Vitória.

Em Ilhabela, a mostra já teve sete mil visitantes registrados. Está aberta todos os dias, das 9h às 18h, de segunda a quinta-feira; das 9h às 22h na sexta-feira e no sábado, e das 14h às 19h aos domingos. A entrada é gratuita.

Visitas de escolas, instituições ou grandes grupos de pessoas devem ser agendadas pelo telefone (12) 3896-6069 ou diretamente no Museu de Arte Waldemar Belisário, que fica no prédio da antiga Escola Estadual Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos.

foto: Divulgação/PMI