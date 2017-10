Licenças de ambulantes terão carnê em 2018

O expediente é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 13h às 16 horas

A partir de 15 de janeiro do próximo ano, os ambulantes de Bertioga, cerca de 900, atualmente, disporão de carnê para pagamento da taxa de licença. A renovação, para quem está em dia com os pagamentos, será automática. Os permissionários que não pretendem obter licenças em 2018 devem comparecer à Diretoria de Abastecimento até 20 de novembro, para manifestar o desinteresse na continuidade do serviço.

O diretor de Abastecimento do município, Jackson Pierre, afirma que, com essa iniciativa, os permissionários serão poupados de burocracia, para aproveitar a melhor época do comércio, a temporada de verão. “Nenhum ambulante precisará correr atrás de papelada para renovar sua licença, concentrando energias para incrementar as vendas neste período”.

Os carnês terão opção de pagamento à vista com desconto, ou parcelado. Se o ambulante optar pelo pagamento à vista, em janeiro, terá 15% de desconto. O pagamento em fevereiro oferece 10% de desconto. Em março, cai para 5%. O valor integral também pode ser parcelamento em 12 vezes.

A Diretoria de Abastecimento fica no paço municipal, na rua Luiz Pereira de Campos, 901, Centro. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 13h às 16 horas. O telefone para informações é (13) 3319 8017.

