Litoral Plaza abre 650 vagas de empregos temporários para o final do ano

Candidatos podem se cadastrar no site ou diretamente nas lojas do empreendimento

O Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande, abriu 650 vagas temporárias para atender as altas demandas de vendas para as festas de final do ano. O shopping já recebe currículos para vendedores, estoquistas, caixas, atendentes e gerentes de vendas. Dados podem ser cadastrados no site ou podem ser entregues nas lojas.

Atualmente, mais de 3.500 profissionais atuam no empreendimento considerado o segundo maior empregador do município. “A abertura de tantas vagas é um ótimo sinal para o comércio varejista que, aos poucos, está retomando a economia. Estamos muito otimistas e acreditamos que 15% das vagas sejam efetivadas”, declarou o gerente geral do shopping, Martinho Polillo.

Para concorrer a uma oportunidade de trabalho, o candidato deve ter proatividade, responsabilidade, organização e boa comunicação com o público, o cadastro do currículo pode ser pelo site do empreendimento (www.litoralplazashopping.com.br), na área “Trabalhe Conosco”, ou pode ser entregue pessoalmente nas lojas. Vale ressaltar que a administração do shopping não recebe currículos.

Primeiro e único Power Center do Litoral Paulista há 19 anos, o Litoral Plaza Shopping é considerado o principal centro de lazer e compras de Praia Grande. Com mais de 250 lojas, o empreendimento conta com uma praça de alimentação moderna e funcional com 1.300 lugares, seis salas de cinema, academia, Centro Clínico, uma unidade do Poupatempo e do Banco do Povo, escritório do Sebrae e 3.800 vagas de estacionamento.

O Litoral Plaza Shopping fica na Av. Ayrton Senna da Silva, 1.511, em Praia Grande. Contato pelo telefone (13) 3476-2000. Para outras informações, acesse www.litoralplaza.com.br.

Foto: Divulgação