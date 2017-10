Lojas no Parque dos Tupiniquins e pavimentação no Maitinga

Os projetos estão em fase de elaboração técnica e depois passarão à etapa de licitação de fornecedores

Em Bertioga, o Parque dos Tupiniquins deve ganhar um centro comercial para venda de artesanato e souvenirs, com investimento de R$ 243.750,00, liberados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jooji Hato, através do Ministério do Turismo.

No Maitinga, a rua Três, uma das conexões entre a rua João Ramalho e a avenida Anchieta, será asfaltada, com investimento de R$ 245.850,00, liberados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Beto Mansur, através do Ministério das Cidades.

Em 19 de outubro, o prefeito Caio Matheus assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para os dois projetos, que estão em fase de elaboração técnica, e depois passarão à etapa de licitação de fornecedores.

Foto: Diego Bachiéga/PMB