Lotação em procura por vagas no PAT Cubatão

Prefeitura e OSS anunciaram 560 vagas diretas em Hospital Municipal

Centenas de pessoas lotaram o PAT Cubatão (rua Doutor Fernando Costa, 1096, Vila Couto) na manhã desta segunda-feira, 16, à procura de emprego. No dia anterior, a prefeitura de Cubatão e a Fundação São Francisco, contratada para gerir o Hospital Municipal Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva anunciaram a contratação de 560 funcionários.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) foi o meio escolhido pelo prefeito Ademário Oliveira (PSDB) para que o processo fosse o mais amplo e transparente possível. Na primeira fase de contratações, há oportunidades para 39 funções diferentes.

As vagas disponíveis vão desde assistente administrativo, recepcionista, laboratorista, roupeiro até técnico de enfermagem, este com o maior número de oportunidades: serão 67 contratações. Para todas as vagas, porém, há exigência mínima de 6 meses de experiência.

Os currículos serão recebidos entre segunda e terça-feira (16 e 17/10), das 8 às 17 horas, no PAT de Cubatão, que fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096 , Vila Couto. Mais informações pelos telefones 3361-5504 e 3372-5900. Só serão recebidos currículos que estiverem de acordo com o perfil exigido pela entidade. É preciso colocar o número do PIS ou NIT no currículo. Para ter acesso à lista com as vagas disponíveis, acesse o link: http://bit.ly/VagasPatHMC.

Foto: JCN