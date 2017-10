Mais de 12kg de drogas apreendidas no Indaiá, em Bertioga

Além de maconha, crack e cocaína, autoridades encontraram também material para embalar e pesar os entorpecentes

A Polícia Militar apreendeu mais de 12kg de drogas durante patrulhamento rotineiro, na tarde de domingo, 8, no bairro Indaiá, em Bertioga. No local da ocorrência, foram encontrados 9,705kg de maconha, distribuídos em 10 tijolos; mais 1,120 quilos da mesma droga, acondicionados em 931 trouxinhas; 190 pedras de crack; 1,515kg da substância divididos em três barras; e mais 53 pinos de cocaína.

A apreensão ocorreu quando a polícia patrulhou a rua José Costa e Silva Sobrinho, e depararou com um homem, em frente a um portão de um imóvel para alugar, situado em um terreno no qual há outros imóveis em iguais condições. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para o interior do terreno em direção à área de mata. Embora não tenha sido preso, de acordo com o B.O, o sujeito foi reconhecido como ‘Nego Blue’, pois já havia sido abordado inúmeras vezes pela PM.

No terreno, os policiais fizeram buscas por diversos quartos alugados, até que sentiram forte cheiro de maconha em um deles, no qual encontraram os entorpecentes, além de 1.200 sacos plásticos; duas balanças; 720 pinos vazios; duas facas; e 60 frascos vazios de lança-perfume. As substâncias e os materiais para embalar foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalista, para perícia. A PM constatou que Reginaldo Silva Santos, o vulgo Nego Blue, é quem teria alugado o imóvel. Em novembro de 2016, ele foi autuado por roubo a ônibus na rodovia Mogi-Bertioga.

Foto: Divulgação/PM