Médicos falam sobre câncer de mama no evento da Amigas do Peito em Bertioga

Fechando o mês Outubro Rosa de 2017, a ONG Amigas do Peito ocupará a Tenda de Eventos, na Praia da Enseada, a partir das 10 horas do próximo domingo, 29.

A programação começará com café da manhã. Depois será realizada a Caminhada do Bem, até o quiosque 4, e será promovido o Dia da Beleza. Profissionais dos salões Brasil Beleza, Valentina Moschin e John Black oferecerão serviços gratuitos de corte de cabelo, manicure e maquiagem.

Para orientar as mulheres sobre como lidar com o câncer de mama, haverá palestras do cirurgião plástico Daniel de Cazeto Lopes, especialista em reconstrução mamária, do oncologista Vicente Tarricone Júnior, ambos do Hospital Guilherme Álvaro, de Santos, e do mastologista Marcello Castagna dos Santos, especialista em radioterapia do hospital Beneficência Portuguesa, de Santos.

Também estarão lá duas enfermeiras medindo pressão arterial e fazendo testes de glicemia.

Foto: Divulgação