Missa de 7º dia do Toninho do Leilão acontece neste sábado

A missa de 7º dia do empresário Antonio Rodrigues de Carvalho, conhecido como Toninho do Leilão, acontece neste sábado, 21, às 20 horas, na Capela Nossa Senhora das Graças, na Riviera de São Lourenço. Toninho do Leilão faleceu aos 60 anos, vítima de um câncer na massa encefálica.

Toninho veio para Bertioga em 1994, cidade na qual se estabeleceu, montou sua empresa e criou sua família. O empresário também foi engajado em questões sociais e esportivas. Foi presidente do Grêmio Esportivo Caiçara e anualmente distribuía presentes de Natal à crianças carentes da cidade.

Foto: Arquivo pessoal