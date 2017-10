Na Riviera, espetáculos infantis e musicais grátis

No Quintal da Alegria, praça de alimentação, área para compras, brinquedos e teatro para a garotada celebrar seu dia durante a semana toda, com shows também para os pais a partir de quinta-feira

O Dia das Crianças será comemorado na próxima quinta-feira, 12 de outubro, mas, na Riviera de São Lourenço, os festejos começaram neste fim de semana e prosseguirão até o próximo sábado, 14, no Quintal da Alegria.

Ambientado no estacionamento do Riviera Shopping, o evento tem uma área para alimentação e compras com brinquedos para a garotada se divertir. E possui palco para espetáculos de teatro infantil e shows musicais, com acesso gratuito.

O Quintal da Alegria funcionará das 14h às 23h deste domingo, 8, ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira, e das 14h às 24h na sexta-feira e no sábado. Não abrirá na terça-feira, 10, dia de manutenção.

As apresentações teatrais da Cia Mapinguary serão realizadas diariamente, às 17h. Os shows da Banda Alex Frontera com convidados e estilos musicais diferentes a cada noite serão apresentados às 21h, de quinta-feira a domingo.

Programação

Domingo, 08 de outubro

17h00: Conte Outra Vez

Contação de histórias, com três contos populares

– Maria Borralheira

– O Homem do Saco

– Marido da Mãe D’Água

Segunda-feira, 09 de outubro

17h00: Africontos

Contação de histórias, com quatro contos africanos

– Jesuína e a Cabaça Encantada

– A Lenda do Tambor Africano

– Bojabi – a Árvore Mágica

– Ananse e o Pote de Sabedoria

Quarta-feira, 11 de outubro

17h00: Sobre Bichos e Monstros

Show musical tematizado por florestas e lendas brasileiras

Quinta-feira, 12 de outubro



17h00: Urashima Taro e Outras Histórias

Histórias narradas com bonecos e kamishibai (teatro de papel)

– Urashima Taro

– João e Maria

– A Noite do Saci

– A Árvore Generosa

21h00: Banda Alex Frontera com Fabio Pessoa e Gina Garcia

MPB, músicas românticas e disco music

Sexta feira, 13 de outubro

17h00: Habiba – Contos Árabes

Histórias da menina Habiba e tapetes persas, do Príncipe Ádil sobre enfrentar o medo, e do Fantasma da Tia Khalil, que gosta de fazer kibe, dar sustos e cantar

21h00: Banda Alex Frontera com Regina Tatit

Jazz standards e bossa nova

Sábado, 14 de outubro

17h00: Fadas

Ondina, Melusina, Devas da Montanha, a fada enfadada e outros contos

21h00: Banda Alex Frontera com Regina Tatit

MPB e pop americano dos anos 80

