Outubro Rosa tem ações nas UBSs

Unidades Básicas de Saúde de Bertioga recebem atividades voltadas à conscientização sobre o câncer de mama, durante esta semana

Uma programação especial voltada ao público feminino está sendo desenvolvida esta semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 14 às 16 horas. A ação voltada à conscientização sobre o câncer de mama inclui técnica de relaxamento Reiki; um curso oferecido pelo Sesc, sobre a importância e benefício da alimentação saudável; e, ainda, orientações sobre a importância do autoexame da mama, para a detecção precoce da doença, se houver.

Depois de Boraceia e Indaiá, amanhã, dia 18, é a vez da UBS Vista Linda receber as atividades. O cronograma segue na quinta-feira, 19, na UBS Maitinga; no dia 20, em Vicente de Carvalho e, dia 23, no Centro de Especialidades Médicas – CEME, no Centro.

Mamografias

Entre os meses de outubro e novembro a Secretaria de Saúde deve realizar 600 mamografias, voltadas às mulheres acima de 40 anos e que tenham feito o exame há mais de um ano. Pacientes cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão sendo chamadas e quem já fez o pedido de exame deve aguardar o contato da equipe da Secretaria de Saúde, para que compareça em data e local agendado para realização.

Foto: Diego Bachiéga