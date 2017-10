Para usuários cadastrados, gratuidade do Bike Santos segue até 12 de novembro

A partir dos dia 13, será preciso escolher um plano de adesão mensal, semestral ou anual. A medida visa garantir maior comprometimento do usuário com o sistema

O prazo de gratuidade para usuários do serviço Bike Santos, que terminaria nesta quarta-feira, 24, foi prorrogado para 12 de novembro. A implementação da cobrança visa o maior comprometimento do usuário com o sistema, ajudando no combate às ações de vandalismo contra as bicicletas e as estações.

A ampliação do prazo da campanha foi solicitada pela CET-Santos à Serttel Soluções. As novas regras de utilização passam a valer somente no dia 13, com a necessidade de adesão uma modalidade de plano mensal, semestral ou anual. O valor do passe mensal será de R$10. No plano anual, de R$ 90 e o custo para o usuário reduz para R$ 7,50/mês; no semestral, de R$ 50, o valor cai para R$ 8,33/mês.

Nas duas opções, o pagamento deverá ser feito de forma integral. Haverá, ainda, o passe diário a R$ 5,00 (indicado para turistas). Em todas as opções, a forma de aquisição é sempre por meio de cartão de crédito. A retirada de bikes pode ser feita todos os dias, entre 6h e 23h, para viagens de 45 minutos com intervalos de, no mínimo, 15 minutos.

Foto: Francisco Arrais / Prefeitura de Santos