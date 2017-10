PM prende assaltante do comércio de Boraceia

Determinação da vítima e dos policiais militares levaram à captura de ladrão que vinha agindo no bairro com frequência nos últimos dias

Estava o proprietário do Tempero Baiano a limpar o estacionamento desse restaurante de Boraceia ao cair da noite do último sábado, 7 de outubro, quando foi abordado por um rapaz munido de um revólver que anunciou se tratar de um assalto. Não se surpreendeu. Já esperava por ele, que, havia sido flagrado por câmaras de segurança de outros comércios cometendo roubos e vinha aterrorizando o bairro nos últimos dias. Agia sempre da mesma forma. Chegava, roubava e ia embora andando a pé tranquilamente.

Calmo, o comerciante foi até o caixa, onde estavam sua esposa e seu filho, e entregou os R$ 128 lá guardados e um telefone celular. A ação não durou mais do que dois minutos. O assaltante saiu caminhando. O dono do restaurante pegou seu carro, foi avisando os proprietários dos comércios das redondezas, e se dirigiu à base da Polícia Rodoviária localizada em frente ao vizinho conjunto residencial Morada da Praia, onde soube que a viatura da Polícia Militar (PM) havia passado por ali em direção a Guaratuba.

Nesse meio tempo, um amigo do comércio informou ter avistado o rapaz, que vestia uma jaqueta marrom, indo em direção ao Colégio Objetivo e entrando em um terreno baldio próximo ao Condomínio Tropical. Em seguida, o dono do restaurante encontrou uma viatura da PM, cujos policiais, avisados, se dirigiram ao terreno, tomado por vegetação. Os PMs perceberam então um movimento no mato, onde entraram em perseguição ao assaltante, que tentou subir no muro do condomínio, e de lá saíram com ele, que, conforme informaram no boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Bertioga, tentou resistir à prisão e foi algemado.

Com o ladrão, que usava um relógio de pulso da marca Invicta, foram encontrados, além dos R$ 128 e do celular Asus do filho do dono do Tempero Baiano, um outro aparelho de celular, da marca Motorola, e um revólver calibre 38, da marca Taurus, em bom estado, com seis balas. De acordo com a vítima, tudo indica se tratar do mesmo indivíduo que nos últimos dias foi filmado roubando um mercadinho e um trailer de lanches, além de uma padaria e empório em Boraceia. O assaltante, que tem várias tatuagens, uma delas com os dizeres “Senhor guia meus passos” em um dos pés, foi encaminhado à Cadeia Pública do Guarujá.

Estela Craveiro

Foto: JCN