Posto Eleitoral de Bertioga tem horário ampliado para cadastramento biométrico a partir desta segunda

Para realizar o cadastro, é preciso agendar o atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou no próprio local, que funcionará com horário ampliado até 27 de outubro

Com o objetivo de alcançar maior número possível de eleitores, de 23 a 27 de outubro, o Posto Eleitoral de Bertioga terá atendimento ampliado, para realizar cadastramento biométrico na cidade. O horário de funcionamento será das 8 às 18 horas e o agendamento deve ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou no posto do município, localizado na rua Luiz Pereira de Campos, 408, no Centro. O cadastro biométrico é obrigatório e esta ação faz parte da campanha feita pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral.

Foto: Divulgação