Praia Acessível funcionará durante todo o feriado em Caraguá

De 12 a 15 de outubro, idosos e pessoas com deficiência participarão de atividades

Durante o feriado prolongado, de 12 a 15 de outubro, idosos e pessoas com deficiência poderão aproveitar e curtir um banho de mar, entre outras atividades, como parte do projeto Praia Acessível, das 8h30 às 16h30, na praia do Centro, próximo à pista de skate e à quadra de tênis.

Além do banho assistido em cadeiras anfíbias, o projeto também oferece vôlei sentado/adaptado, surfe adaptado, handbikes, bicicleta dupla, frescobol adaptado, dominó, peteca e xadrez.

Foto: Cláudio Gomes/PMC