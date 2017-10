Prefeitura de Guarujá viabiliza recuperação de lutador

Paulo Freitas passou por cirurgia e deve voltar a lutar em abril do próximo ano

O lutador guarujaense de Kickboxing Paulo Freitas, atual hexacampeão brasileiro e três vezes campeão estadual da modalidade, lesionado desde 2011, finalmente poderá voltar a competir em sua melhor forma física. É que por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Seela) de Guarujá, o esportista teve seu joelho esquerdo operado pelo Hospital Santa Virgínia, localizado na capital paulista, dia 21 de setembro.

A unidade também arcou com as consultas e exames do competidor, que foi diagnosticado com problemas no ligamento posterior cruzado e no menisco, desde meados de 2011. A previsão é que o esportista volte aos ringues em abril de 2018, em condições de disputar os torneios estaduais, nacionais e internacionais da temporada. O atleta também poderá defender novamente o cinturão nacional da liga WGP Kickboxing.

Paulo falou sobre a conquista: “o procedimento foi um sonho realizado. Todo mundo tem o seu sonho de ter alguma coisa ou conquistar algo, mas o meu é ter a minha saúde em dia para poder voltar a lutar. Agora operado, logo vou poder fazer o que eu mais amo. Só tenho a agradecer ao secretário Ronald Nicolaci e toda equipe da Secretaria de Esporte, porque sem essa ajuda nada disso seria possível”.

Foto: Divulgação