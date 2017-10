Prefeitura estima orçamento de R$ 727 milhões para 2018

Está disponível, para consulta popular, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima as receitas e fixa as despesas do município de São Sebastião para 2018. O projeto foi lido na sessão da Câmara, de terça-feira, 3, e agora segue para as comissões de Justiça e de Finanças.

O orçamento estimado é de R$ 727 milhões. Desse montante, foram destinados R$ 180 milhões para a Educação, e R$ 149,5 milhões, para a Saúde.

No âmbito das despesas, a prefeitura estima R$ 91 milhões em investimentos – categoria de despesa que inclui as obras. Outros R$ 330 milhões devem ser utilizados para pagamento de pessoal e encargos.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação/CMSS