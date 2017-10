A sua vida começa a ter um novo sentido quando você se desprende de tudo o que te faz mal de certa forma, e começa a buscar dias melhores, renascendo para novos Horizontes e para novas questões que realmente sejam importantes! Viver é uma dádiva que deve ser valorizada de todas as maneiras, pois a felicidade é um estado de espírito no qual somente você pode criar a sua!

PUNHAL (21/03 a 20/04)

Dias de luz e respostas, uma fase de paz e bons compromissos onde você volta a ter progresso em suas idealizações. Chegou o momento de reorganizar a sua vida financeira, boas propostas costumam surgir nesta época; é bom manter-se em estado de alerta para aproveitar seus bons momentos. Busque a paz diante dos seus assuntos, coloque em ordem a sua vida amorosa procurando entender esta nova fase da vida da pessoa amada.

COROA (21/04 a 20/05)

Bons presságios para os seus caminhos trabalhistas, os dias prometem ser de muita luz e progresso onde você consegue realizar seus bons planos financeiros, os dias serão marcados por reuniões e negociações que farão mais sentido, as novidades começam a aparecer em seus caminhos. Nova fase de luz e equilíbrio espiritual, você se dedica mais a questões da sua fé e amplia os seus cuidados pessoais mantendo a sabedoria e a força interior.

CANDEIAS (21/05 a 20/06)

Momento de novas idealizações, você coloca em prática a sua vida espiritual, deixa de lado os seus medos internos e vai em busca de respostas que fazem mais sentido tanto no amor como para a sua vida no geral. Esta nova fase de mudanças repentinas tem a ver com seus limites pessoais, você está buscando a estabilidade diante das situações e quer um novo sentido para tudo. Sua paciência se esgotou com certas pessoas e agora você quer uma nova luz que transforme os seus caminhos.

RODA (21/06 a 20/07)

Momento familiar favorável, enfim pode ser que você tenha exagerado em certas questões, mas com o seu jeito de ser e de agir você consegue colocar equilíbrio em tudo, desprende-se de medos internos que antes atrapalhavam alguns setores de sua vida, começa a confiar mais no seu dom da palavra e na capacidade de organizar tudo de uma maneira favorável. A conquista do seu espaço, a luz dos seus objetivos a sua força interior fazendo mais sentido de todas as formas.

ESTRELA (21/07 a 22/08)

Momento de conscientização, você observa seus atos diante da pessoa amada, se desprende de certas situações que antes te atrapalhavam um pouco, as incertezas começam a abandonar o seu coração e você consegue respirar mais aliviado diante das questões. No amor a palavra é paciência, muitas vezes seu jogo acaba mal devido à sua autoridade nas questões, busque entender os fatos e desprenda-se de situações que possam comprometer o seu bom relacionamento.

SINO (23/08 a 22/09)

Uma nova fase de luz e boas realizações, momento onde você consegue encontrar um novo sentido para os seus caminhos. Chegou a hora de avançar o sinal, arriscar um pouco mais, sair da sua zona de conforto e progredir, subir um degrau a mais na escada da certeza e da estabilidade. Uma nova resposta trabalhista começa a fazer mais sentido em seus caminhos, uma confiança depositada em seu talento é o fruto da sua dedicação e da sua fé!

MOEDAS (23/09 a 22/10)

Chegou o momento de você se desprender de vez de certas situações que só atrapalham os seus caminhos, focar em seus objetivos maiores tentando uma nova resposta que faça mais sentido para a sua vida. O amor é sempre seu calcanhar de Aquiles, você se ilude com as questões e deixa certo rastro de desilusão por onde passa. Concentre-se mais, a vida tem sim novas respostas, mas você cai em armadilhas internas que te aprisionam de certa forma, liberte-se de tudo isso e seja feliz.

ADAGA (23/10 a 21/11)

Os dias são de novas respostas onde você tranquiliza o seu coração, bom momento de luz e sabedoria uma nova fase de bons presságios que favorecem os seus caminhos. Chegou a hora de realizar os seus objetivos com luz e alegrias, acreditar na sua dedicação pessoal e seguir em frente, pois tudo pode ser diferente dentro de alguns dias. No amor uma nova resposta surpreende a sua semana que de certa forma parecia bem monótona.

MACHADO (22/11 a 21/12)

Fase de luz e sabedoria, momento oportuno onde você aproveita todos os seus bons planos, coloca em ordem tudo o que for preciso de uma maneira favorável. Concentre-se mais diante das situações financeiras, este pode ser o momento mais favorável em todos os sentidos, uma nova oportunidade de progredir com estabilidade, pois a certeza de um bom caminho traz a resposta ideal para o que você precisa. Chegou a hora de ter uma nova resposta, de buscar uma nova luz que te faça mais sentido.

FERRADURA (22/12 a 20/01)

Na busca de uma nova resposta você segue com seriedade em questões profissionais, tenta manter o foco dos seus objetivos se desprendendo de certas situações que antes pareciam bem complicadas. O momento é oportuno para resolver certas situações familiares buscando assim novas respostas para o seu lado psicológico. No amor você toma uma importante decisão que faz mais sentido para a sua vida, busca uma resposta ideal que transforma os seus caminhos.

TAÇA (21/01 a 19/02)

Este é um momento de boas decisões onde você consegue colocar em prática seus bons planos, vai em busca de novidades que fazem a diferença em seus caminhos, mantém a ordem dos seus objetivos buscando a resposta ideal para questões profissionais. Os dias que se seguem serão bem emocionantes numa nova fase onde o amor te apresenta uma resposta que faz muito mais sentido, enfim você analisa de uma maneira segura tudo o que te aconteceu e resolve seguir um novo destino.

CAPELA (20/02 a 20/03)

Chegou a hora de buscar uma nova resposta trazendo assim um novo rumo para os seus ideais. Deixe de lado os seus medos e vá ao encontro de dias melhores, não se prenda a questões banais, faça valer os seus bons planos pessoais. A sua vida precisa de um novo sentido algo que transforme seus planos em verdadeiros e significativos, muitas vezes você se deixa levar pelo ego e acaba tendo problemas, é hora de focar em dias melhores e em novos sentidos para a sua vida.

