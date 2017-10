Talvez faltem palavras para completar uma frase, mas o mais importante é não faltar sentimento quando for necessária uma atitude! Palavras são importantes sim, pois exercitam a leitura, mas os sentimentos são dinâmicos e aquecem a alma e o coração! São suas emoções que dão vida a uma frase, mas também são elas que podem deixar passar despercebido! Enfim, onde está seu Foco? Quer aprender mais? Permita-se aprofundar-se na Luz e no silêncio do seu íntimo; descubra as suas próprias capacidades!

PUNHAL (21/03 a 20/04)

Está chegando a hora de tomar uma importante decisão em sua vida, esta será uma semana bem corrida, porém você conseguirá definir certas questões. No ramo profissional alguns embaraços podem surgir, mas você tem a capacidade de dar a volta por cima, mas chegou a hora de seguir com fé, não confie em palavras alheias, o que importa são as suas razões veja o seu lado da questão. No amor está na hora de ter uma conversa mais exata com a pessoa amada.

COROA (21/04 a 20/05)

Uma nova luz em seus caminhos, momento de aproveitar a boa oportunidade que está surgindo. Os dias que se seguem trarão mais paz aos seus caminhos, a certeza de que de agora em diante tudo ficará bem no trabalho e no amor. Bom momento para evoluir, aprender algo novo, estudar enfim, o seu destino pede algumas mudanças favoráveis é hora de aperfeiçoar os seus conhecimentos. Corra atrás dos seus objetivos que a semana promete ser favorável.

CANDEIAS (21/05 a 20/06)

Você ainda está numa grande dúvida particular, não sabe se segue o coração ou a razão, a semana pode ter um pequeno imprevisto relacionado a este assunto. O momento requer decisões mais cabíveis, porém é necessário resolver tudo sem perder o seu foco principal. Momento de resoluções relacionadas à justiça ou a questões financeiras no geral. No amor, uma nova fase se inicia depois de você ter uma conversa franca com a pessoa amada.

RODA (21/06 a 20/07)

Momento de luz e de decisões favoráveis, você encontra a resposta que tanto deseja para determinadas questões pessoais. Uma importante questão familiar é solucionada e você tranquiliza o seu coração. Bom momento para cuidar da sua saúde, pois, devido a algumas preocupações pessoais e agitos profissionais, talvez você tenha se descuidado um pouco, é hora de rever seus cuidados e passar a focar em melhoras em todos os sentidos.

ESTRELA (21/07 a 22/08)

Dias de luz e novidades, momento onde você desperta para novos horizontes, deixa de lado certas questões e segue em busca de melhores respostas em seus caminhos. No amor tudo ocorre bem, você faz de tudo para dar a volta por cima e corrigir certos erros passados. Esta nova fase em sua mente e em seu coração despertam para uma nova vida mais segura, mais decidida o que era dúvida se torna certeza agora é hora de realizar os seus projetos pessoais.

SINO (23/08 a 22/09)

Período de novidades onde tudo pode acontecer, apesar de algumas preocupações familiares fazerem parte da sua semana o seu coração tranquiliza um pouco mais depois que você resolver algumas questões relacionadas ao amor. Uma pessoa amiga vai te ajudar e muito numa importante questão e isso te trará certo impulso para resolver questões profissionais e financeiras. Momento de muita dedicação espiritual você se volta a cuidados pessoais.

MOEDAS (23/09 a 22/10)

Algumas indecisões em seu coração acabam deixando certas sombras, mas com o passar dos dias você toma importantes decisões que mudam este quadro de vez. Você busca uma nova resposta do destino, até mesmo algumas questões familiares ainda estão pendentes, este é o momento ideal para voltar-se ao sagrado, pois na sua fé você sempre encontrou respostas. Uma nova porta se abre em questões financeiras, segue em frente.

ADAGA (23/10 a 21/11)

Os dias que se seguem serão melhores, a semana será mais calma em questões amorosas e familiares, você deixa de lado certas teimosias e começa a prestar mais atenção em seus atos, consegue entender que certos fatos precisam acontecer para que tudo fique melhor, e passa a se dedicar mais ao seu aprendizado pessoal. Uma novidade em sua vida pode mudar completamente a sua rotina, algo que vai te trazer uma alegria a mais em seus caminhos!

MACHADO (22/11 a 21/12)

Novas respostas em seus caminhos, momento de muitas decisões pessoais onde tudo acontece de maneira positiva. No amor o seu coração permanece em dúvidas, mas a semana favorece o relacionamento. Semana de alegrias em questões profissionais, momento onde você consegue virar o jogo de maneira favorável e resolver questões financeiras que estavam te trazendo certas preocupações. Momento onde você se dedica mais à sua fé pessoal.

FERRADURA (22/12 a 20/01)

Não se entregue ao desespero, dentro de alguns dias você consegue resolver uma importante questão que está te deixando muito preocupado (a). Em questões profissionais você procura focar mais em seus objetivos, e busca soluções em questões financeiras que, por esses dias, te deram um pequeno susto. Com o passar dos dias tudo fica melhor, pois a sua criatividade estará em alta e isso muda o seu astral para melhor.

TAÇA (21/01 a 19/02)

Novas respostas em questões profissionais surgem em seus caminhos, você começa a analisar as possibilidades financeiras e tudo o que envolve seu lado trabalhista. No amor uma nova resposta te surpreende, mas a sua desconfiança não deixa você seguir em frente devido a questões anteriores. Você terá uma semana de fortes decisões que marcam um novo período de responsabilidade e muita dedicação pessoal. Bons presságios trazem novos ares!

CAPELA (20/02 a 20/03)

Vibrações positivas para o amor, uma nova luz traz um período de raciocínio lógico, você começa a organizar a sua vida pessoal e vai à luta com novas decisões, está preparado (a) a enfrentar os desafios que estão pela frente, porém com muita garra e convicção. Chegou a hora de mudar o que for preciso, se desprender de certas questões negativas e seguir com fé, priorizando o seu bem-estar e o bem-estar da pessoa amada. Bom momento para selecionar seus amigos, pois alguns estão deixando a desejar!

Foto: Arquivo Pessoal