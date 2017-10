Processo seletivo abre 20 vagas de guarda-vidas temporários

Para se inscrever, é preciso ter 18 anos e ensino fundamental completo, além de curso específico de guarda-vidas

A prefeitura de Bertioga contratará 20 guarda-vidas temporários (uma vaga para pessoa com deficiência), para atuar durante o período de verão, de 1 de dezembro de 2017 a 14 de fevereiro de 2018. As inscrições gratuitas começam na segunda-feira, 9, e seguem até o dia 18 de outubro.

A prova escrita acontece no dia 22 de outubro, e a prática, no dia 23. Para se inscrever, é preciso ter 18 anos e ensino fundamental completo, além de curso específico de guarda-vidas. O objetivo é atender a demanda de banhistas, que aumenta muito no período de verão. Eles atuarão em todas as praias da cidade, em ações de prevenção e resgate.

A contratação é por regime CLT, e a remuneração é R$ 1.709,59, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas das 10h às 15 horas, na sala de atendimento ao contribuinte da prefeitura, na rua Luiz Pereira de Campos, nº 901, Vila Itapanhaú, mediante apresentação da cédula de identidade.

Foto: GBMar