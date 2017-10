Quatro convênios garantem R$ 1,3 milhão para Guarujá

Recursos contemplam drenagem, recapeamento asfáltico e reforma de Praça no Santo Antônio

O prefeito de Guarujá, Válter Suman, assina quatro convênios no valor de R$ 1.381.000,00 na quarta-feira, 4. A verba garante melhorias nos bairros Jardim Conceiçãozinha, Santo Antônio, Pae Cara e Jardim Las Palmas, tendo como contrapartida da prefeitura a quantia de R$ 34.000,00. Os recursos são provenientes do Ministério das Cidades, por indicação de emendas parlamentares.

A cerimônia será realizada às 10h30 no gabinete do Paço Moacir dos Santos Filho, e contará com a presença do superintendente regional Caixa Econômica Federal, Sidney Soares Filho, e do gerente Rafael Augusto Fernandes Rosa.

O primeiro convênio a ser assinado é o da drenagem da Avenida Bento Pedro da Costa (1ª Fase), no Bairro Jardim Conceiçãozinha, em Vicente de Carvalho, no valor de R$ 493.100,00.

Dois convênios contemplam o recapeamento asfáltico. O primeiro é o da Avenida Santos Dumont (2ª Fase), ruas Epitácio Pessoa e Joana Meneses Faro, no valor de R$ 245.850,00. E o segundo, avenida dos Caiçaras (2ª Fase), rua Nelson Horácio da Conceição e rua Washington Souza, no valor de R$ 394.200,00.

E por fim, o convênio para a reforma da Praça Possidônio Xavier de Jesus, entre as vias Alameda das Violetas e Rua José Ferreira Canaes (1ªFase), no valor de R$ 245.850,00. Entre os serviços estão troca de piso, intervenção em guias e sarjetas, paisagismo, playground e iluminação.

Foto: Reprodução/Internet