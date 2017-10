Reformas no posto do GBMar em Maresias terminam em 30 dias

Mão de obra do próprio Corpo de Bombeiros contribui para celeridade nos reparos

A prefeitura de São Sebastião deu início, no último mês, às reformas de adequação no posto do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) em Maresias, na costa sul da cidade. A obra é fruto de uma parceria feita entre o Executivo e o Corpo de Bombeiros. Os reparos devem ser concluídos em 30 dias, e incluem adequação do piso e da cobertura do local, além da instalação de um tanque de armazenamento de combustível.

Segundo o diretor da Regional, Téo Ferreira, está sendo usada mão de obra da Regional e do próprio Corpo de Bombeiros, coordenados pelo comandante do GBMar, 1° tenente Ricardo Júnior.

Foto: Divulgação/PMSS