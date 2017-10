Retirada de kits gratuitos para conversão digital acontece neste fim de semana

Moradores de Bertioga, Santos, São Vicente e Peruíbe poderão agendar a retirada durante mutirões com agentes da Seja Digital

Beneficiários de programas sociais do Governo Federal poderão agendar a retirada de kits gratuitos para a conversão do sinal analógico de TV para o digital neste fim de semana. Agentes da Seja Digital, responsável pela migração do sinal de TV no Brasil, estarão em quatro cidades da Baixada Santista tirando dúvidas e agendando a retirada para as famílias.

O desligamento do sinal analógico acontecerá no dia 29 de novembro. Até a data, famílias cadastradas em programas como o Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Pronatec; e outros poderão retirar o equipamento que permite que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital. Para saber se tem direito e agendar a retirada dos equipamentos, basta acessar site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Os mutirões de agendamento serão realizados entre sexta, sábado e domingo, nas cidades de Bertioga, Santos, São Vicente e Peruíbe. Em Bertioga, agentes baterão de porta em porta orientando os moradores. O bairro Chácaras receberá a visita das equipes na sexta-feira, das 13 às 17 horas, e, no sábado, das 13 às 18 horas. Já o bairro de Boraceia contará com o mutirão no domingo, das 9 às 13 horas.

Duas ações especiais fazem parte da agenda. Em Santos, no sábado, 21, a partir das 9 horas, haverá a formação de mobilizadores no Instituto Querô e, em São Vicente, a partir das 13 horas, a Seja Digital promove um mutirão de agendamento para retirada do kit gratuito durante a Festa Comunitária de Dia das Crianças do Humaitá.

Em Santos, Bertioga e Peruíbe, mobilizadores e voluntários vão percorrer os bairros orientando a população sobre o desligamento do sinal analógico de TV e realizando o agendamento para que famílias beneficiárias retirem os seus kits gratuitos.

No dia 29 de novembro, o sinal analógico de televisão será desligado em 9 cidades da Baixada Santista. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo à programação da TV aberta, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

Programação:

SANTOS

21/10 – 9 horas – Formação de mobilizadores no Instituto Querô (rua Primeiro de Maio, 57, Aparecida, Santos)

20 e 21/10 – 10 às 18 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro da Areia Branca)

22/10 – 10 às 13 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro Jardim Rádio Clube)

SÃO VICENTE

21/10 – 13 horas – Festa Comunitária de Dia das Crianças do Humaitá e Orientação de agendamento com mobilizadores da Seja Digital (Espaço MDC, Humaitá, São Vicente)

Mutirão com mobilizadores locais e voluntários

BERTIOGA

20/10 – 13 às 17 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro Chácaras)

21/10 – 13 às 18 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro Chácaras e arredores)

22/10 – 9 às 13 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro de Boracéia)

PERUÍBE

20, 21 e 22/10 – 10 às 18 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairros Oásis, Nova Itanhaém, Savoy e Sion)

20/10 – 14 às 17 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairro Nova Itariri)

21/10 – 10 às 18 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Bairros Caraminguava e Centro)

22/10 – 10 às 13 horas – Mutirão com mobilizadores locais e voluntários (Feira da Rodoviária)

Foto: Divulgação