Riviera desenvolve ações em apoio ao Outubro Rosa

Dia da Beleza, palestras, ioga, arrecadação de cabelos para produção de perucas e passeio de bike na programação

Palestras, atividades físicas e experiências gastronômicas serão desenvolvidas neste mês de outubro, na Riviera de São Lourenço, com o objetivo de estimular ações de prevenção ao câncer de mama. A campanha Outubro Rosa Riviera iniciou com a iluminação, no tom rosa, do portal da entrada, das pontes do bairro e do Riviera Shopping. Luiz Augusto, diretor de marketing da Sobloco Construtora, responsável pelo empreendimento, lembra que a empresa investe há 60 anos em ações direcionadas ao bem-estar, à cidadania e à qualidade de vida. “Com esta programação, queremos conscientizar ainda mais os diversos públicos sobre a importância da saúde da mulher”.

Como parte das atividades, o Studio Souza Couto, localizado na Alameda Remo, 300, receberá, no dia 18, a partir das 10 horas, doações de cabelo para montagem de perucas para pacientes com câncer.

No próximo dia 21, haverá palestra gratuita sobre saúde da mulher, conduzida pelo médico ginecologista, obstetra e mastologista Dr. Marco Antonio Dugatto, no Riviera Shopping, às 16 horas. No dia 22, o educador físico Erik Kowalski conduzirá atividades físicas gratuitas na praia, a partir das 9 horas, na tenda 4 Estações, no módulo 5. E a Fundação 10 de Agosto sediará, no dia 22, a partir das 10 horas, o Dia da Beleza, em parceria como projeto Tamara Carvalho.

No dia 27, às 8h, aula aberta ioga rosa com a instrutora Kátia Cristtina, na Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço (rua Passeio do Ipê, 52). Às 14 horas, no mesmo local, palestra sobre saúde da mulher, com o médico Dr. Daniel de Cazeto Lopes. O Pedala Riviera da Primavera é a atração do dia 29, com largada na Alameda Remo, 300, às 9horas.

O restaurante Maremonti, localizado no Largo dos Coqueiros, 15, sediará, no dia 29, a segunda edição do Nhoque do Bem. A verba arrecadada no almoço e no jantar será revertida como mais uma ação beneficente a entidades voltadas a pacientes com câncer.

Foto: Divulgação/Sobloco