Riviera tem programação especial para as crianças

A programação reúne brincadeiras, apresentações teatrais e shows musicais

Em comemoração ao Dia das Crianças, o bairro Riviera de São Lourenço oferece uma programação especial voltada para moradores e visitantes. Até o dia 14, a garotada poderá desfrutar do Quintal da Alegria, uma estrutura montada no estacionamento do Riviera Shopping, que reúne brincadeiras, palco de teatro infantil e shows musicais.

Todos os dias, os participantes poderão assistir a apresentações de teatro infantil, a partir das 17 horas, e shows, às 21 horas. Na quinta-feira, 12, o espetáculo teatral fica por conta da Cia Mapinguary, com Urashima Taro e outras histórias. No mesmo dia, os shows musicais são da Banda Alex Frontera e Fabio Pessoa, além da apresentação de Gina Garcia, da Banda Raça Negra, com repertório de MPB, músicas românticas e disco music.

Na sexta, 13, a Cia Mapinguary volta ao palco do Quintal com a peça Habiba – contos árabes. A partir das 21 horas, é a vez de Regina Tatit e Banda Alex Frontera embalarem a noite com Jazz Standers e Bossa Nova. No sábado, 14, a Cia Mapinguary apresenta o espetáculo Fadas, com seres mitológicos e fantásticos que protegem os seres humanos ou intervém magicamente nos seus destinos através de encantamentos. A Banda Alex Frontera e Regina Tatit encerra a programação com MPB e pop americano dos anos 80.

Foto: Divulgação