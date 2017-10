Rodas de conversa sobre o Plano Diretor começam hoje

O primeiro de quatro encontros com a comunidade será realizado nesta segunda-feira; outros três serão realizados em outras regiões da cidade nas próximas semanas

Dando início ao longo processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado de Bertioga, a Secretaria de Planejamento Urbano realizará quatro rodas de conversa com a população, nas regiões Sul, Central, Média e Norte da cidade.

A primeira reunião, na região Sul, abrangendo o Caiubura e o Sítio São João, será realizada nesta segunda-feira, 23, a partir das 18 horas, na Associação Condominial Parque Caiubura. O objetivo é esclarecer o tema aos moradores da cidade, e principalmente envolvê-los desde o início do processo.

As próximas rodas de conversa serão realizadas nas regiões Central, englobando os bairros Centro, Jardim Vicente de Carvalho, Albatroz, Maitinga e Jardim Raphael; Média, cobrindo os bairros Chácaras, Vista Linda, Indaiá, Riviera e São Lourenço); e Norte, abarcando os bairros Guaratuba, Costa do Sol, Morada da Praia, Boraceia e Terras Indígenas do Rio Silveira.

Cronograma e endereços

1ª Roda de Conversa – Sul: 23/10, 18 horas, Associação Condominial Parque Caiubura (avenida Caiubura, nº 10, Caiubura);

2ª Roda de Conversa – Centro: 30/10, 18 horas, Espaço Cidadão Centro (avenida Anchieta, 392, Centro);

3ª Roda de Conversa – Média: 6/11, 18 horas, Marina Capital Indaiá (Campinho do Capão, 240, Indaiá);

4ª Roda de Conversa – Norte: 13/11, 18 horas, Espaço Cidadão Boraceia (rua José da Costa, 138, Boraceia.

Foto: JCN