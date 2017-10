Santos recebe o 1º Campeonato Internacional de Cross Training e Funcional

Evento acontece entre sábado e domingo (7 e 8), das 9 às 17 horas, no Arena Santos

A Arena Santos será palco do 1º Campeonato Internacional de Cross Training e Funcional por equipes entre sábado e domingo (7 e 8/10). O evento acontece das 9 às 17 horas com mais de 100 participantes de diversas idades e faz parte do Face2Face Games, competição já tradicional ao redor do mundo.

Cada equipe será composta por quatro participantes, (dois homens e duas mulheres), além de mais três reservas. As três primeiras colocadas recebem troféus e inscrições para o Face2Face Europa.

O público também participa da competição, concorrendo a prêmios e fazendo aulas de dança das 12 às 15 horas. Quem quiser prestigiar, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição assistencial.

As inscrições custam de R$ 600 a R$ 825 para equipes de quatro a sete atletas e podem ser feitas no site do Face2Face Games. O evento é uma realização de Alan Lopes/Silver Coast em parceria com a prefeitura de Santos. Apoios: Concept2 Brasil, Gladius, H Mais e Thiago Claro e equipe. A Arena Santos fica na avenida Rangel Pestana, 184, Vila Mathias, Santos.

Foto: Reprodução/Internet