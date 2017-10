Ações desenvolvidas na cidade foram debatidas no primeiro Fórum Municipal sobre o tema, no Teatro Municipal

Com o slogan Criança não Trabalha. Criança Brinca, a cidade de São Sebastião combate a exploração infantil com diversas ações. Uma delas foi o primeiro Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizado na terça-feira, 10, no Teatro Municipal. O evento conscientizou profissionais envolvidos no tema sobre a importância do brincar, direito adquirido pelos jovens menores de 16 anos, salvo a condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

O prefeito Felipe Augusto explicou que, hoje, existem atividades para as crianças em todos os bairros. “Estamos nos dedicando a dar alternativas para as crianças, com atividades que estimulem o raciocínio. Serão instalados novos parquinhos em todas as escolas da cidade. Vamos trocar os playgrounds, os que não servirem vão passar por uma reforma, serão readequados e instalados em praças, áreas de lazer, lugares em que crianças possam se divertir. O primeiro está sendo colocado em Barra do Una”.

De acordo com a secretária do Trabalho e Desenvolvimento Humano Célia Silveira, é inadmissível que o trabalho precoce continue a destruir a infância e prejudicar a perspectiva de futuro das crianças. “Essa responsabilidade atribuída às crianças é prejudicial, rouba a infância e atrapalha o pleno desenvolvimento. O trabalho precoce também traz prejuízos à saúde”.

O evento teve início com a palestra Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizada pelas integrantes do Fórum Estadual, Gilda Soares e Eunice Aires, que explanaram sobre os danos que o trabalho precoce pode ocasionar a uma criança, e sobre a violação de direitos que ele representa. Na sequência, foi a vez do tema Brincar é um Direito, ministrado pelo integrante do Instituto Alana, Dr. Guilherme Perisse, que abordou a importância de um

