Sebastianenses conquistam 1º lugar na Copa São Paulo de Beach Tennis

Colocação foi alcançada nas categorias sub 14 e mista (A), nos dias 7 e 8 de outubro

A equipe sebastianense Amigos Beach Tennis Boiçucanga (ABTB) conquistou o primeiro lugar em duas categorias da Copa São Paulo de Beach Tennis, em São Vicente. A competição foi realizada nos dias 7 e 8 de outubro, e rendeu pódio aos atletas das categorias sub 14, com a dupla Gustavo Silva e Pedro Nicolau; e na mista (A), com Noélia Santos e Maurício Mola.

A equipe liderada pelo técnico Ari Lobo conta com o apoio da prefeitura de São Sebastião e é formada por oito atletas. De acordo com a Secretaria de Esportes, no momento, as turmas de treino estão fechadas, mas o técnico Ari Lobo informou que, para o ano que vem, serão abertas novas vagas para qualquer pessoa interessada em praticar beach tennis.

Os treinos acontecem às segundas e quintas-feiras, das 8h às 11 horas, e das 15h às 18 horas, na praia de Boiçucanga, costa sul de São Sebastião. Mais informações pelo telefone (12) 97406 2415, com Ari Lobo.

Foto: Divulgação/PMSS