Secretário estadual do trabalho propõe fórum de desenvolvimento

A comunidade da Baixada Santista e litoral, incluídos aí empresas, trabalhadores, prefeituras, câmaras municipais, universidades e outros segmentos, precisam se organizar num fórum de desenvolvimento. Essa organização teria como principal tarefa elaborar propostas aos governos federal, estadual e municipais, com o objetivo de solucionar problemas como o desemprego.

A ideia foi apresentada e defendida pelo secretário estadual de emprego e relações do trabalho, José Luiz Ribeiro, que esteve em Santos, na terça-feira, 17, com sindicalistas da região. Ele alertou: “Quando apenas um setor fala, como o movimento sindical, é uma coisa. Mas quando um fórum pensa e discute, é outra coisa, bem mais ampla”.

Ribeiro defendeu que o governo estadual tenha um representante nesse fórum e que ele seja organizado o mais rápido possível, pois, conforme destacou, problemas como o desemprego precisam de soluções rápidas.

O secretário propôs que o fórum interaja com a agência paulista de promoção de investimentos e competitividade (Investe), do governo estadual, que pode oferecer subsídios.

Dos sindicalistas, Ribeiro ouviu reivindicações como o aumento, na região, do número de restaurantes ‘bom prato’, que oferece refeições balanceadas aR$ 1 e café da manhã por R$ 0,50.

Os trabalhadores também propuseram a implantação do programa emergencial de auxílio-desemprego, também conhecido como frente de trabalho, na região. O programa, ligado à secretaria de relações do trabalho, proporciona qualificação profissional e renda para desempregados e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Em contrapartida, os beneficiados realizam atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais.

Foto: Vespasiano Rocha