Senac Bertioga tem vagas abertas para curso de Agente Cultural

O Senac Bertioga está com inscrições abertas para o curso Agente Cultural, que desenvolve competências necessárias para que o profissional seja capaz de conhecer e contextualizar as identidades e as culturas locais, além de articular a produção entre artistas de diversos segmentos e seu público. A oferta é uma novidade na região e na unidade.

O curso também orienta os alunos sobre a formação de grupos ou coletivos culturais, busca de apoio para espetáculos e outras manifestações, capacitando-os para promover esses projetos entre comunidade, gestores, além de outros atores e instituições do setor.

As aulas acontecem de 9 de outubro a 11 de dezembro, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Para participar, o candidato deve ter a idade mínima de 16 anos e nível de escolaridade a partir do ensino fundamental 2 incompleto. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (13) 3319-9260, pelo site www.sp.senac.br/bertioga ou presencialmente na unidade.

O Senac Bertioga está localizado na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia, Bertioga.

Foto: Divulgação