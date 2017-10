Sesc Bertioga sedia Fórum de Educação Inclusiva da Baixada Santista

No encontro, que acontece uma vez por mês, são discutidas questões relacionadas à educação especial

O Fórum Permanente de Educação Inclusiva da Região Metropolitana da Baixada Santista ocorreu na manhã de quarta-feira, 4, no Espaço Cênico do Sesc, localizado na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, no bairro Rio da Praia. O encontro, que acontece uma vez por mês, reuniu representantes da educação para discutir questões relacionadas ao tema Bases legais do atendimento educacional especializado.

A chefe de divisão da educação especial de Bertioga, Alessandra Ramos Rodrigues, afirma que o evento é importante para a troca de experiências e dificuldades dos municípios na área. A secretária de Educação de Bertioga Rossana Aguilera acrescentou que o debate aborda também o andamento dos trabalhos nas unidades. “É para ver como estamos nos preparando para a educação inclusiva, como fazemos esse atendimento, e onde temos o profissional de educação especial”.

A coordenadora de Ensino da Secretaria Municipal de Bertioga Arminda Regina de Araújo Pinto apresentou os direitos legais que regem as crianças especiais, desde o início da constituição até os dias atuais. “A educação deve atender a todos os alunos. Para as crianças com necessidades especiais, existe a garantia legal de atendimento educacional especializado por um professor que tenha, no mínimo, uma pós-graduação em educação especial de 360 horas”, diz. Ela ainda destacou que uma das maiores dificuldades da região é, justamente, a mobilidade, por causa da época de temporada.

De acordo com a secretária de Educação, Bertioga possui 26 professores da área para atender 19 salas de recurso, e 114 auxiliares técnicos para 210 crianças. O Centro de Educação Especial acolhe 36 crianças, que são atendidas por seis professoras, 17 auxiliares técnicos educativos e dois coordenadores. “Além disso, ainda há 10 ônibus adaptados para transportar essas crianças. Bertioga está muito bem no atendimento da educação especial”. O próximo encontro acontecerá em Praia Grande, no qual será abordada outra temática referente ao assunto.

