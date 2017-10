Shopping de Praia Grande conscientiza mães sobre Método Canguru

Litoral Plaza Shopping realizará atividades gratuitas até o dia 21 de outubro

O Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande, realiza até o dia 21 de outubro, a Semana de Conscientização do Método Canguru, um modelo de assistência criado para auxiliar a família e bebê prematuro desde o diagnóstico da gravidez de risco até o período de internação. Dicas sobre o método e brincadeiras para as crianças acontecem no espaço em frente às esteiras rolantes, das 13 às 17 horas.

A gerente de marketing do shopping, Jannine Bastos, ressaltou a importância da iniciativa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF/SESAP). “Apesar da mortalidade infantil em Praia Grande ter diminuído ao longo dos anos, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades com o nascimento prematuro de um bebê por não conhecerem os benefícios que o Método Canguru pode oferecer. Por isso acreditamos que essa iniciativa seja fundamental para a população”, disse.

O Método Canguru é uma prática que incentiva o contato entre mãe e bebê, para sentir o seu cheiro e ganhar o calor do seu corpo. No espaço montado no shopping, o público pode conferir dicas com profissionais NASF-SESAP, receber folhetos explicativos e fitinhas símbolo da ação. Além disso, a ação terá atividades exclusivas para crianças como pintura facial, esculturas com balões, jogos de perguntas e respostas sobre higiene e interação com o personagem “Canguru”.

O Litoral Plaza Shopping fica na avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, em Praia Grande. Contato pelo telefone (13) 3476-2000. Mais informações no site www.litoralplaza.com.br.

Foto: Divulgação