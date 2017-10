Sobloco entrega Complexo do Chácaras à prefeitura de Bertioga

Representantes da prefeitura de Bertioga e da Sobloco Construtora vistoriaram o local. Inauguração de equipamento está prevista para dezembro

Representantes da Sobloco Construtora entregaram o Complexo Sociocultural, Esportivo e de Saúde do bairro Chácaras ao prefeito de Bertioga, Caio Matheus, na manhã de segunda-feira, 16. Embora a estrutura esteja concluída, o prefeito anunciou que a inauguração dos equipamentos será realizada a partir de dezembro, devido à necessidade de adaptações, como implantação de comunicação visual nos espaços e transição de equipamentos para UBS.

Caio Matheus acrescentou que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro Comunitário, geridos pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda e Fundo Social de Solidariedade, serão entregues à comunidade em dezembro. “Já a UBS [Unidade Básica de Saúde] será inaugurada em janeiro, porquê, segundo o secretário de Saúde, é o mês mais adequado pra fazermos a transição. Vamos trazer equipamentos da UBS Vista Linda e dividir os serviços. 90% da demanda da UBS Vista Linda é do Chácaras, então vamos atender parcialmente lá e aqui”, afirmou o prefeito.

O Complexo, localizado no km 216 da rodovia Rio-Santos, no bairro Chácaras, é resultado de acordo judicial assinado entre a Sobloco (responsável pela Riviera de São Lourenço), a prefeitura de Bertioga e o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema).

Representante da Sobloco, Carlos Figueiredo, destacou a importância da promotora Flavia Maria Gonçalves. “Quando apresentamos o projeto final, ela solicitou que colocássemos mobília nos espaços e nós atendemos. Isso será feito!”, assegurou.

O espaço reunirá equipamentos de diferentes secretarias em um único lugar, contará com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), um Centro Comunitário, estacionamento para 82 veículos e equoterapia. A equoterapia é o único equipamento pendente da Sobloco e será entregue em 2018.

Além disso, o espaço será entregue com um complexo esportivo com campo de futebol society, quadra poliesportiva, arquibancada, quadra de vôlei, pista de caminhada, de atletismo e de skate.

Em agosto deste ano a Riviera de São Lourenço concluiu as obras e oficializou a entrega da nova sede da Diretoria de Operações Ambientais (DOA) de Bertioga, órgão responsável pela fiscalização ambiental no município.

Foto: JCN