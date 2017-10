Sobloco promove 24ª edição do Prêmio Atitude Ambiental

Escolas participantes do Programa Clorofila serão avaliadas por jurados nos dias 25 e 26

As escolas públicas e particulares da cidade de Bertioga participantes do Programa Clorofila defenderão seus trabalhos para a 24ª edição do Prêmio Atitude Ambiental entre quarta e quinta-feira (25 e 26/10). O programa é uma realização pioneira da Sobloco Construtora desde 1993 e desafia anualmente estudantes e educadores a pesquisarem o ambiente no qual vivem para refletirem sobre os problemas identificados e proporem soluções criativas e sustentáveis.

O tema deste ano é “Minha Escola e o Programa Clorofila” e foi inspirado no conteúdo já construído com o objetivo de registrar todas as ações de educação ambiental realizadas para a comunidade e resgatar a contribuição que o programa tem dado à sustentabilidade.

Diretora Adjunta de Marketing da Sobloco, Beatriz Pereira de Almeida acredita que a cada ano os resultados são mais concreto. “Estamos comemorando 25 anos de realizações do programa e, nesta edição do Prêmio Atitude Ambiental, recebemos inscrições de 11 escolas interessadas em apresentar alternativas de desenvolvimento mais sustentáveis”, afirmou.

Nos dias de avaliação, os jurados percorrerrão todas as escolas participantes para avaliar os trabalhos apresentados pelos alunos. Cada escola montará uma apresentação considerando todas as ações que foram realizadas como, por exemplo, horta, paisagismo e compostagem. As ações dos eventos comemorativos, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, também poderão ser apresentadas pelas escolas nos formatos de teatro, livro, maquete, narração, vídeo ou exposição em painéis.

Em 25 anos de atividades, o programa já realizou 25 concursos com temas ambientais, os quais receberam a inscrição de mais de 350 projetos; 63 feiras escolares de meio ambiente; 41 comissões por alunos do ensino médio para a implantação de projetos dentro da escola; 15 cursos de formação de professores com 633 educadores; 11 cursos de formação para alunos envolvendo 1.167 estudantes; 17 cursos para pais de alunos e comunidade atendendo 781 pessoas; o plantio e manutenção de 22 hortas nas dependências das escolas; 34 paradas ecológicas envolvendo mais de 11 mil participantes; e uma infinidade de reuniões de planejamento junto com educadores, pais e alunos.

Premiação

Serão escolhidas as três escolas que apresentarem o melhor conteúdo e o melhor nível de participação no Programa Clorofila, desde o inicio de sua parceria. Os prêmios oferecidos serão escolhidos mediante consulta prévia às escolas de acordo com as possibilidades, expectativas e necessidades dos vencedores.

A entrega dos prêmios ocorrerá no dia 28 de novembro, às 14 horas, no Centro de Convivência da Fundação 10 de Agosto, na Riviera de São Lourenço. Além das escolas vencedoras, todas as instituições de ensino inscritas no concurso receberão um prêmio pela participação.

Cronograma de visitas:

Quarta-feira (25/10)

8h30 – Colégio Metodista –

9h30 – Escola Municipal Hilda Strenger Ribeiro

11h – Escola Municipal Governador Mário Covas Jr.

13h30 – Escola Municipal José Carlos Buzinaro

14h30 – Escola Estadual Jardim Vista Linda

15h30 – Escola Estadual Maria Celeste Pereira Leite

20h30 – Educação de Jovens e Adultos Mário Covas

Quinta-feira (26/10)

8h30 – Escola Municipal José de Oliveira Santos

9h30 – Escola Municipal Giusfredo Santini

11h – Escola Estadual Jd. Vicente de Carvalho

13h30 – Escola Estadual Maria Aparecida

15h – Escola Municipal de Educação Infantil Boraceia

16h – Escola Estadual Praia de Boraceia

Foto: Divulgação/Sobloco